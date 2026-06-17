El tiempo en Alcalá de Guadaíra: previsión meteorológica para hoy, miércoles 17 de junio

El día de hoy, 17 de junio de 2026, Alcalá de Guadaíra se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de toda la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 26 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 25 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 21 grados a las 07:00. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando los 36 grados a las 16:00 horas, lo que sugiere que será un día caluroso.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. En las primeras horas, la humedad se situará en un 54%, aumentando hasta un 82% a las 07:00, lo que podría hacer que las mañanas se sientan un poco más frescas. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, la humedad comenzará a disminuir, llegando a un 30% hacia las 21:00 horas, lo que contribuirá a una sensación más cálida y seca durante la tarde.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 14 y 42 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 42 km/h a las 20:00. Este viento puede proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente durante las horas más cálidas del día.

No se esperan precipitaciones en ninguna parte del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el parque o reuniones familiares en jardines.

El orto se producirá a las 07:02 y el ocaso será a las 21:46, brindando un amplio margen de luz solar para disfrutar de las actividades diarias. En resumen, el tiempo en Alcalá de Guadaíra para hoy es perfecto para disfrutar del aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento que, aunque fuerte, puede ofrecer un alivio del calor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-16T20:52:12.