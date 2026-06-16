El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, martes 16 de junio

El Viso del Alcor se prepara para un día de clima excepcionalmente despejado este 16 de junio de 2026. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán completamente despejados, lo que permitirá que los rayos del sol iluminen la localidad con fuerza. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 23 grados , y a medida que avanza la jornada, se espera un ligero descenso en las primeras horas, alcanzando los 21 grados a las 02:00 y 03:00 horas. Sin embargo, a partir de las 08:00 horas, la temperatura comenzará a ascender nuevamente, alcanzando los 34 grados hacia la tarde.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 69% a medianoche y disminuyendo gradualmente a lo largo del día. A las 14:00 horas, se prevé que la humedad baje a un 40%, lo que contribuirá a que la sensación térmica sea más cálida. Este descenso en la humedad, combinado con el aumento de la temperatura, hará que el ambiente se sienta más caluroso, especialmente en las horas centrales del día.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 7 y 16 km/h. A lo largo de la mañana, el viento será más suave, pero se intensificará hacia la tarde, alcanzando ráfagas de hasta 33 km/h a las 20:00 horas. Esto podría proporcionar un alivio temporal del calor, aunque la sensación térmica seguirá siendo elevada.

No se prevén precipitaciones en todo el día, lo que significa que los habitantes de El Viso del Alcor podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.

Los momentos más cálidos del día se concentrarán entre las 15:00 y 18:00 horas, cuando se espera que la temperatura alcance su punto máximo de 34 grados. Es recomendable que los ciudadanos tomen precauciones ante el calor, como mantenerse hidratados y buscar sombra durante las horas más intensas de sol.

Con un ocaso previsto para las 21:45 horas, la jornada culminará con un cielo despejado que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer. En resumen, este 16 de junio será un día ideal para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre en El Viso del Alcor, con un tiempo cálido y soleado que promete ser un deleite para todos.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-15T20:57:12.