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El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, martes 16 de junio

Esta es la predicción del tiempo para hoy en Utrera según los datos de la AEMET

El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, martes 16 de junio

El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, martes 16 de junio / Diario Córdoba

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Diario Córdoba

El día de hoy, 16 de junio de 2026, Utrera se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 18 y 35 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A las 00:00 horas, la temperatura comenzará en 22 grados, descendiendo ligeramente a 21 grados a la 01:00 y alcanzando los 20 grados a las 02:00 y 03:00.

A medida que avance la mañana, se espera un ligero aumento en la temperatura, que alcanzará los 24 grados a las 10:00 y subirá a 28 grados al mediodía. La tarde será cálida, con un pico de 35 grados a las 17:00, lo que podría hacer que muchos busquen refugio en la sombra o en espacios con aire acondicionado. Sin embargo, a medida que se acerque la noche, la temperatura comenzará a descender, situándose en 31 grados a las 21:00.

La humedad relativa será alta durante la mayor parte del día, comenzando en un 76% a la medianoche y alcanzando un 96% a las 06:00. A medida que el sol se eleva, la humedad disminuirá gradualmente, llegando a un 72% a las 10:00 y bajando a un 54% al mediodía. Esta combinación de calor y humedad puede hacer que la sensación térmica sea más intensa, por lo que se recomienda a los ciudadanos mantenerse hidratados y protegerse del sol.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que variarán entre 2 y 18 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 31 km/h a las 19:00. Este viento puede proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente durante las horas más calurosas.

No se esperan precipitaciones ni tormentas a lo largo del día, lo que significa que es un momento ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, es importante estar atentos a la exposición prolongada al sol, ya que la radiación UV puede ser alta. La puesta de sol está programada para las 21:45, ofreciendo un hermoso espectáculo para aquellos que deseen disfrutar de la tarde en los parques o plazas de Utrera.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-15T20:57:12.

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