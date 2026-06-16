El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, martes 16 de junio

El día de hoy, 16 de junio de 2026, Utrera se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 18 y 35 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A las 00:00 horas, la temperatura comenzará en 22 grados, descendiendo ligeramente a 21 grados a la 01:00 y alcanzando los 20 grados a las 02:00 y 03:00.

A medida que avance la mañana, se espera un ligero aumento en la temperatura, que alcanzará los 24 grados a las 10:00 y subirá a 28 grados al mediodía. La tarde será cálida, con un pico de 35 grados a las 17:00, lo que podría hacer que muchos busquen refugio en la sombra o en espacios con aire acondicionado. Sin embargo, a medida que se acerque la noche, la temperatura comenzará a descender, situándose en 31 grados a las 21:00.

La humedad relativa será alta durante la mayor parte del día, comenzando en un 76% a la medianoche y alcanzando un 96% a las 06:00. A medida que el sol se eleva, la humedad disminuirá gradualmente, llegando a un 72% a las 10:00 y bajando a un 54% al mediodía. Esta combinación de calor y humedad puede hacer que la sensación térmica sea más intensa, por lo que se recomienda a los ciudadanos mantenerse hidratados y protegerse del sol.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que variarán entre 2 y 18 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 31 km/h a las 19:00. Este viento puede proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente durante las horas más calurosas.

No se esperan precipitaciones ni tormentas a lo largo del día, lo que significa que es un momento ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, es importante estar atentos a la exposición prolongada al sol, ya que la radiación UV puede ser alta. La puesta de sol está programada para las 21:45, ofreciendo un hermoso espectáculo para aquellos que deseen disfrutar de la tarde en los parques o plazas de Utrera.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-15T20:57:12.