El tiempo en Úbeda: previsión meteorológica para hoy, martes 16 de junio

El día de hoy, 16 de junio de 2026, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Úbeda, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 23 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 33 grados en las horas centrales, lo que sugiere que será un día cálido.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 45% por la mañana y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 82% en las primeras horas de la tarde. Este aumento en la humedad podría hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, especialmente durante las horas más calurosas. Sin embargo, la brisa que se espera durante el día ayudará a mitigar el calor, con vientos predominantes del sur y sureste, alcanzando velocidades de hasta 21 km/h en las horas de mayor actividad.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo de la jornada, lo que significa que no se anticipan lluvias. Esto es ideal para actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. Sin embargo, hacia la tarde, existe una ligera posibilidad de tormentas, con un 10% de probabilidad entre las 14:00 y las 20:00 horas, aunque no se espera que esto afecte significativamente el tiempo general del día.

La visibilidad será buena, permitiendo disfrutar de vistas despejadas y un ambiente luminoso. Los atardeceres en Úbeda son especialmente hermosos en esta época del año, y hoy no será la excepción, con el ocaso programado para las 21:38 horas. La combinación de un cielo despejado y temperaturas agradables hará que sea un momento perfecto para disfrutar de un paseo al aire libre o una cena en una terraza.

En resumen, el tiempo en Úbeda para hoy se presenta como ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y una brisa suave que hará que la jornada sea placentera. No se prevén lluvias, lo que permitirá a los habitantes y visitantes disfrutar de un día soleado y agradable.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-15T20:57:12.