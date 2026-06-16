El tiempo en Tomares: previsión meteorológica para hoy, martes 16 de junio
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Tomares según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 16 de junio de 2026, Tomares se presenta con un tiempo completamente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que los rayos del sol iluminen la localidad. Las temperaturas oscilarán entre los 22°C a primera hora y alcanzarán un máximo de 34°C durante la tarde, lo que sugiere que será un día caluroso.
La humedad relativa será alta en las primeras horas, comenzando en un 75% y descendiendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 30% hacia la tarde. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, especialmente en las horas centrales del día. Se recomienda a los habitantes y visitantes que se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas más calurosas.
En cuanto al viento, se espera que sople desde el sur a una velocidad moderada, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 35 km/h en las horas de mayor actividad. Esto podría proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente en las zonas más abiertas. Las direcciones del viento variarán, predominando del sur y suroeste, lo que podría influir en la sensación térmica, haciendo que el calor sea más llevadero en algunos momentos.
No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo. Las condiciones son ideales para actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente disfrutar de un día en el parque. Sin embargo, es importante tener en cuenta la posibilidad de una ligera brisa en la tarde, que podría ser refrescante.
La probabilidad de tormentas es nula, lo que refuerza la idea de que el tiempo será estable y predecible. Los ciudadanos de Tomares pueden planificar sus actividades sin temor a cambios bruscos en el tiempo. En resumen, el día se perfila como perfecto para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre, con un tiempo cálido y soleado que invita a salir y aprovechar el buen tiempo.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-15T20:57:12.
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