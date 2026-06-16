El tiempo en San Juan de Aznalfarache: previsión meteorológica para hoy, martes 16 de junio
Esta es la predicción del tiempo para hoy en San Juan de Aznalfarache según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 16 de junio de 2026, San Juan de Aznalfarache se verá favorecido por un tiempo mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán disfrutar de un ambiente soleado durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la noche, la visibilidad será óptima, lo que invita a los residentes a aprovechar al máximo las actividades al aire libre.
Las temperaturas oscilarán entre los 19 y 35 grados a lo largo del día. La mañana comenzará con un ambiente fresco, alcanzando los 22 grados a las 00:00 horas y descendiendo ligeramente a 19 grados en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando su punto máximo de 35 grados hacia las 19:00 horas. Por la noche, las temperaturas comenzarán a descender, pero se mantendrán agradables, rondando los 20 grados.
La humedad relativa será alta en las primeras horas, comenzando en un 75% y disminuyendo a medida que la temperatura aumenta, alcanzando un 30% por la tarde. Esto puede generar una sensación de calor más intensa durante las horas pico, por lo que se recomienda mantenerse hidratado y buscar sombra en las horas más calurosas.
En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que variarán entre 4 y 21 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 35 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Este viento también podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre, especialmente en áreas expuestas.
No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para eventos al aire libre, paseos familiares o actividades deportivas.
En resumen, el tiempo en San Juan de Aznalfarache para hoy será mayormente soleado y cálido, con temperaturas elevadas y un viento moderado que ofrecerá algo de frescura. Es un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la importancia de la protección solar y la hidratación.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-15T20:57:12.
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