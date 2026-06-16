El tiempo en La Rinconada: previsión meteorológica para hoy, martes 16 de junio

El día de hoy, 16 de junio de 2026, La Rinconada se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 23 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 22 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 19 grados a las 06:00. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando un máximo de 36 grados a las 17:00 horas.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 69% a la medianoche y disminuyendo a lo largo del día, llegando a un 25% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el calor será intenso, la sensación de bochorno podría ser moderada, lo que hará que el tiempo sea más tolerable para quienes se encuentren en la calle.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 15 km/h en las primeras horas, aumentando a 34 km/h hacia las 20:00. Este viento, aunque moderado, podría proporcionar un alivio temporal del calor durante las horas más cálidas del día.

No se esperan precipitaciones en ninguna parte del día, lo que refuerza la idea de un tiempo seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, permitiendo que los residentes y visitantes disfruten de actividades al aire libre sin preocupaciones.

Es recomendable que quienes planeen salir durante el día se preparen para el calor, especialmente en las horas centrales, cuando la temperatura alcanzará su punto máximo. Se sugiere el uso de ropa ligera, protector solar y mantenerse hidratado para evitar cualquier inconveniente relacionado con el calor.

En resumen, el tiempo en La Rinconada para hoy se presenta como ideal para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Aprovechemos esta jornada soleada para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre que la región tiene para ofrecer.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-15T20:57:12.