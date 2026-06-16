El tiempo en Puente Genil: previsión meteorológica para hoy, martes 16 de junio
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Puente Genil según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 16 de junio de 2026, Puente Genil se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que se traduce en una visibilidad óptima y temperaturas que comenzarán en torno a los 26 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando hasta los 36 grados en las horas más cálidas de la tarde.
La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, ya que se prevé que fluctúe entre el 58% y el 19% a lo largo del día. Esto significa que, aunque las temperaturas serán elevadas, la sensación térmica podría ser más llevadera en las primeras horas, volviéndose más intensa conforme se acerque la tarde. Es recomendable que los habitantes de Puente Genil se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas pico de calor.
En cuanto al viento, se registrarán vientos predominantes del sur-suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 16 y 22 km/h. Estas ráfagas de viento ayudarán a mitigar un poco la sensación de calor, especialmente en las horas de la tarde, cuando se espera que el viento alcance su máxima intensidad. Sin embargo, es importante estar atentos a las ráfagas más fuertes, que podrían llegar a alcanzar hasta 36 km/h en momentos puntuales.
No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que hace de este un día ideal para actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares. Los cielos despejados también brindarán la oportunidad de disfrutar de un hermoso atardecer, que se podrá apreciar a partir de las 21:42 horas.
En resumen, Puente Genil disfrutará de un día soleado y caluroso, con temperaturas que irán en aumento y un viento que, aunque moderado, ofrecerá algo de alivio. Es un día perfecto para aprovechar al máximo el aire libre, siempre tomando precauciones ante el calor intenso que se espera en las horas centrales del día.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-15T20:57:12.
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