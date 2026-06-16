El tiempo en Priego de Córdoba: previsión meteorológica para hoy, martes 16 de junio

El día de hoy, 16 de junio de 2026, Priego de Córdoba se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 23 grados , descendiendo ligeramente a 22 grados a la 1 de la madrugada y alcanzando un máximo de 32 grados en las horas centrales de la tarde. Este aumento de temperatura se verá acompañado de una humedad relativa que oscilará entre el 46% y el 29%, lo que puede generar una sensación de calor moderado.

A lo largo de la jornada, se espera que el cielo permanezca despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde, pero sin afectar significativamente la luminosidad del día. La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se anticipan lluvias, permitiendo que las actividades al aire libre se desarrollen sin inconvenientes. Sin embargo, a partir de las 2 de la tarde, existe una probabilidad del 35% de tormentas, aunque esto no debería ser motivo de preocupación, ya que las condiciones generales seguirán siendo favorables.

El viento soplará principalmente del este y del sureste, con velocidades que variarán entre 1 y 14 km/h, alcanzando su máxima intensidad en la tarde, cuando se prevé que sople con una racha de hasta 72 km/h. Esto podría generar una sensación de frescor en las horas más calurosas del día, especialmente en las zonas más abiertas y expuestas. La dirección del viento también puede influir en la percepción de la temperatura, haciendo que algunos momentos se sientan más agradables.

A medida que avance la tarde, la temperatura comenzará a descender, alcanzando los 30 grados hacia las 2 de la tarde y bajando gradualmente hasta los 24 grados en la noche. La puesta de sol se producirá a las 21:39, marcando el final de un día que, a pesar de las altas temperaturas, se caracterizará por un tiempo mayormente estable y agradable.

En resumen, los habitantes de Priego de Córdoba pueden esperar un día soleado y cálido, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con la precaución de que en la tarde podrían presentarse algunas nubes altas y un leve riesgo de tormentas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-15T20:57:12.