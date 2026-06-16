El tiempo en Pozoblanco: previsión meteorológica para hoy, martes 16 de junio

El día de hoy, 16 de junio de 2026, Pozoblanco se prepara para un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará con intervalos nubosos, especialmente en las primeras horas, aunque se espera que a medida que avance la mañana, el sol brille con fuerza, dando paso a un ambiente mayormente despejado. Las temperaturas comenzarán en torno a los 22 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta los 17 grados a las 07:00, antes de comenzar a ascender nuevamente.

A medida que el día avanza, se anticipa un aumento en las temperaturas, alcanzando los 30 grados a las 13:00 horas y llegando a un máximo de 33 grados a las 16:00. Este calor será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 55% y el 80% en las primeras horas, disminuyendo gradualmente a medida que el calor se intensifica, alcanzando niveles más bajos hacia la tarde.

El viento, que soplará principalmente del sur, tendrá una velocidad moderada que variará entre 6 y 14 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 23 km/h en las horas más cálidas del día. Esto proporcionará un alivio momentáneo ante las altas temperaturas, aunque no se prevén condiciones de tormenta ni precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero durante todo el día.

A partir de la tarde, el cielo se tornará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un atardecer despejado alrededor de las 21:45. Sin embargo, se recomienda a los habitantes de Pozoblanco que tomen precauciones ante el calor intenso, especialmente durante las horas centrales del día, cuando la exposición al sol puede ser más perjudicial. Es aconsejable mantenerse hidratado y buscar sombra en la medida de lo posible.

En resumen, el tiempo en Pozoblanco para hoy se caracterizará por un inicio nuboso que dará paso a un día mayormente soleado y caluroso, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde. La ausencia de precipitaciones y la presencia de un viento moderado harán que sea un día ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias ante el calor.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-15T20:57:12.