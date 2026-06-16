El tiempo en Palma del Río: previsión meteorológica para hoy, martes 16 de junio

El día de hoy, 16 de junio de 2026, Palma del Río se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con cielos limpios que se mantendrán a lo largo de toda la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el sol brillará intensamente, y se espera que esta tendencia continúe durante el día, proporcionando un ambiente ideal para actividades al aire libre.

Las temperaturas comenzarán en torno a los 24 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 23 grados a la 01:00 y 22 grados a las 02:00. Sin embargo, a medida que avance la mañana, las temperaturas comenzarán a aumentar, alcanzando los 30 grados a las 12:00 y llegando a un máximo de 37 grados a las 17:00. Por la tarde, se prevé un ligero descenso, con temperaturas que rondarán los 36 grados hacia las 18:00 y 19:00, y cerrando el día con 33 grados a las 21:00.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 65% a las 00:00 y aumentando hasta un 98% a las 06:00, lo que podría generar una sensación de calor más intensa durante las horas más cálidas del día. A medida que avance la tarde, la humedad comenzará a disminuir, alcanzando un 30% hacia las 22:00.

En cuanto al viento, se espera que sople predominantemente del oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 14 y 20 km/h en las primeras horas. A lo largo del día, la intensidad del viento variará, alcanzando ráfagas de hasta 21 km/h en la tarde. Esto proporcionará un alivio momentáneo del calor, especialmente durante las horas más calurosas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los residentes y visitantes de Palma del Río podrán disfrutar de un día soleado sin preocupaciones por el mal tiempo.

En resumen, el tiempo en Palma del Río para hoy será cálido y soleado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Se recomienda a la población mantenerse hidratada y protegerse del sol, especialmente durante las horas pico de calor. Con cielos despejados y temperaturas elevadas, este día promete ser perfecto para disfrutar de la belleza del entorno natural de la región.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-15T20:57:12.