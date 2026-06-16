El tiempo en Los Palacios y Villafranca: previsión meteorológica para hoy, martes 16 de junio

Hoy, 16 de junio de 2026, Los Palacios y Villafranca se preparan para un día mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 22 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 21 grados a la 01:00 y 02:00. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance los 24 grados a las 10:00 y continúe aumentando, llegando a un máximo de 35 grados a las 17:00.

La humedad relativa será alta durante la mañana, comenzando en un 77% y alcanzando un 94% a las 07:00. Sin embargo, a medida que el día avance, la humedad disminuirá, situándose en un 72% a las 10:00 y bajando hasta un 39% a las 20:00. Esto sugiere que, aunque el día comenzará con un ambiente algo húmedo, se tornará más seco y cálido a medida que se acerque la tarde.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 14 km/h durante la mañana y alcanzando ráfagas de hasta 29 km/h en la tarde. Este viento moderado contribuirá a la sensación de calor, especialmente en las horas más cálidas del día.

No se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es nula durante todo el día. Esto significa que los residentes y visitantes pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por cambios climáticos repentinos. Las condiciones son ideales para disfrutar de un paseo por el campo o un día de picnic en los parques locales.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 28 grados a las 21:00 y cerrando el día con un ambiente agradable. El ocaso se producirá a las 21:46, ofreciendo un espectáculo visual con un cielo despejado que permitirá disfrutar de una hermosa puesta de sol.

En resumen, el tiempo de hoy en Los Palacios y Villafranca será cálido y soleado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un viento moderado que proporcionará algo de alivio ante las altas temperaturas.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-15T20:57:12.