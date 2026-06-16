El tiempo en Osuna: previsión meteorológica para hoy, martes 16 de junio

El día de hoy, 16 de junio de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Osuna, con temperaturas que oscilarán entre los 21 y 34 grados a lo largo del día. Desde la madrugada hasta la mañana, las temperaturas comenzarán en torno a los 25 grados, descendiendo ligeramente a 22 grados durante las horas más frescas de la mañana. A medida que avance el día, se anticipa un aumento gradual en la temperatura, alcanzando su punto máximo alrededor de las 16:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 34 grados.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 61% en la madrugada y disminuyendo hasta un 20% en las horas más cálidas. Esto sugiere que, aunque el día será caluroso, la sensación térmica podría ser más llevadera en las primeras horas. Sin embargo, a medida que la temperatura suba, la baja humedad podría hacer que el calor se sienta más intenso.

En cuanto al viento, se espera que sople principalmente del sureste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 27 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 41 km/h, lo que podría proporcionar algo de alivio frente al calor intenso. Este viento también podría generar algunas variaciones en la sensación térmica, especialmente en las horas más calurosas del día.

No se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día. Esto significa que los residentes de Osuna podrán disfrutar de un día soleado sin interrupciones. La ausencia de tormentas o lluvias también contribuye a un ambiente propicio para actividades al aire libre, aunque se recomienda tomar precauciones ante el calor, especialmente durante las horas pico.

La visibilidad será buena, lo que permitirá disfrutar de un cielo despejado y soleado. Los amaneceres y atardeceres serán especialmente hermosos, con el sol saliendo a las 06:59 y poniéndose a las 21:42, ofreciendo un espectáculo natural que vale la pena contemplar.

En resumen, el tiempo en Osuna para hoy será ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las debidas precauciones ante las altas temperaturas. Con un cielo despejado y un viento moderado, será un día perfecto para disfrutar del verano.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-15T20:57:12.