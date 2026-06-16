El tiempo en Morón de la Frontera: previsión meteorológica para hoy, martes 16 de junio

El día de hoy, 16 de junio de 2026, Morón de la Frontera se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 23 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 22 grados a la 1 de la tarde.

La humedad relativa será notablemente alta en las primeras horas, alcanzando un 71% al amanecer, lo que podría generar una sensación de bochorno. Sin embargo, a medida que el día avance, la humedad irá disminuyendo, situándose en un 64% hacia las 10 de la mañana y bajando aún más a un 56% al mediodía. Esto contribuirá a que la sensación térmica sea más agradable durante las horas centrales del día.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre los 14 y 21 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente en la tarde. A partir de las 2 de la tarde, se espera que el viento alcance su máxima intensidad, con rachas de hasta 34 km/h, lo que podría generar un ambiente fresco y cómodo para actividades al aire libre. La dirección del viento variará, predominando del oeste y suroeste a lo largo del día.

En cuanto a la probabilidad de precipitaciones, se prevé que el día transcurra sin lluvias, ya que la probabilidad de precipitación es del 0% en la mayoría de los periodos, con la excepción de un leve 35% entre las 2 y las 8 de la tarde, aunque no se anticipan tormentas. Esto sugiere que, aunque hay una ligera posibilidad de inestabilidad, es poco probable que se materialice en forma de lluvia.

Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en la tarde, con un máximo de 34 grados a las 4 de la tarde, antes de comenzar a descender nuevamente hacia la noche. La puesta de sol se producirá a las 21:43, marcando el final de un día que promete ser cálido y mayormente soleado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar el buen tiempo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-15T20:57:12.