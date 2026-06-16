El tiempo en Montilla: previsión meteorológica para hoy, martes 16 de junio

El día de hoy, 16 de junio de 2026, Montilla se prepara para disfrutar de un tiempo excepcionalmente despejado a lo largo de toda la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol iluminen la ciudad y sus alrededores. Las temperaturas comenzarán en torno a los 24 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 23 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 19 grados a las 05:00. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando un máximo de 34 grados a las 16:00 horas, lo que sugiere un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. En las primeras horas del día, la humedad se situará en un 61%, aumentando hasta un 82% a las 05:00. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, la humedad comenzará a disminuir, alcanzando un 56% a las 10:00 y bajando hasta un 19% hacia las 19:00. Esto significa que, aunque las temperaturas serán elevadas, la disminución de la humedad permitirá que la sensación térmica sea más agradable durante la tarde.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del oeste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 20 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más intensas se registrarán entre las 20:00 y las 21:00, alcanzando hasta 38 km/h. Este viento, aunque moderado, contribuirá a refrescar el ambiente, especialmente durante las horas más calurosas de la tarde.

No se esperan precipitaciones en Montilla durante el día, lo que significa que los residentes y visitantes pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.

Con el orto programado para las 06:56 y el ocaso a las 21:42, los habitantes de Montilla podrán disfrutar de largas horas de luz solar, ideales para paseos, deportes y reuniones al aire libre. En resumen, el tiempo de hoy promete ser perfecto para disfrutar de la belleza de Montilla, con un cielo despejado, temperaturas cálidas y un viento suave que hará que la jornada sea aún más placentera.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-15T20:57:12.