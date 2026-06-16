El tiempo en Moguer: previsión meteorológica para hoy, martes 16 de junio

El día de hoy, 16 de junio de 2026, se presenta en Moguer con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 21 grados , descendiendo ligeramente a 20 grados en las horas siguientes. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura alcance los 22 grados a las 09:00 y continúe aumentando hasta llegar a un máximo de 31 grados a las 14:00 horas. Este incremento en la temperatura se verá acompañado de una humedad relativa que oscilará entre el 81% y el 46% a lo largo del día, lo que podría generar una sensación de calor moderada, especialmente durante las horas centrales.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Durante la mañana, se prevé que sople desde el este con velocidades de entre 4 y 7 km/h, aumentando a medida que avanza el día. A las 14:00 horas, se espera que el viento sople desde el sur a una velocidad de 12 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 31 km/h en las horas posteriores. Esta brisa puede ofrecer un alivio momentáneo del calor, especialmente en las horas más cálidas.

En cuanto a la probabilidad de precipitaciones, se anticipa que el día será completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia en cualquier momento. Esto significa que no se esperan tormentas ni chubascos, lo que permitirá a los habitantes de Moguer disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones.

La tarde se mantendrá despejada, con temperaturas que comenzarán a descender a partir de las 17:00 horas, alcanzando los 29 grados a las 18:00 y bajando gradualmente hasta los 23 grados a las 23:00. La puesta de sol se producirá a las 21:49, ofreciendo un espectáculo visual en el horizonte.

En resumen, el tiempo en Moguer para hoy se presenta ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día perfecto para salir a pasear, hacer deporte o simplemente relajarse en un entorno natural.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-15T20:57:12.