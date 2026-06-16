El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, martes 16 de junio

El día de hoy, 16 de junio de 2026, Martos se presenta con un tiempo mayormente despejado durante la mañana y la tarde, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y cálido. Desde las primeras horas del día, la temperatura comenzará en torno a los 24 grados , descendiendo ligeramente a 23 grados a la 1 de la madrugada y alcanzando un máximo de 32 grados en las horas más cálidas de la tarde.

A medida que avanza el día, se espera que la temperatura se mantenga en niveles agradables, con mínimas de 20 grados en las primeras horas y máximas que alcanzarán los 32 grados entre las 16:00 y las 18:00 horas. La humedad relativa también variará, comenzando en un 47% y disminuyendo a un 28% en las horas más cálidas, lo que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa.

El viento será un factor notable en la jornada, con ráfagas que alcanzarán hasta 74 km/h en la tarde, especialmente desde el sur, lo que podría generar una sensación de frescura en medio del calor. Durante la mañana, el viento soplará con una velocidad de 4 km/h, aumentando gradualmente a 41 km/h en la tarde. Esto podría generar algunas rachas fuertes, especialmente en zonas abiertas.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea muy baja durante la mayor parte del día, con un 0% de probabilidad hasta las 14:00 horas. Sin embargo, a partir de esa hora, existe un 50% de probabilidad de lluvias escasas, especialmente en intervalos nubosos que podrían aparecer en la tarde. Las precipitaciones, si se producen, serán ligeras, con acumulados que no superarán los 0.1 mm.

El estado del cielo cambiará a lo largo del día, comenzando con un cielo despejado y pasando a intervalos nubosos hacia la tarde, lo que podría dar lugar a un ambiente más fresco y agradable. Las nubes altas también estarán presentes en la noche, pero no se anticipan lluvias significativas.

En resumen, Martos disfrutará de un día cálido y mayormente soleado, con un aumento en la nubosidad y la posibilidad de algunas lluvias ligeras por la tarde. Los habitantes y visitantes de la localidad podrán aprovechar el buen tiempo para actividades al aire libre, aunque se recomienda estar atentos a las condiciones del viento y la posibilidad de cambios en el tiempo hacia la tarde.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-15T20:57:12.