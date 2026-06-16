El tiempo en Marchena: previsión meteorológica para hoy, martes 16 de junio
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Marchena según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 16 de junio de 2026, Marchena se verá favorecida por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 24 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 36 grados en las horas más cálidas de la tarde.
La humedad relativa será moderada, comenzando en un 70% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta llegar a un 25% por la tarde. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin mayores inconvenientes.
En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste a una velocidad de 14 km/h en las primeras horas, aumentando a 29 km/h en la tarde. Esta brisa será refrescante y ayudará a mitigar el calor, especialmente durante las horas pico. Las ráfagas de viento podrían ser más intensas, alcanzando hasta 31 km/h, lo que podría ser un alivio para quienes se encuentren en exteriores.
No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por tormentas o chubascos, lo que es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.
Sin embargo, hacia la tarde, se prevén intervalos nubosos que podrían aparecer, aunque no se espera que afecten significativamente el tiempo soleado. La probabilidad de tormentas también es nula, lo que refuerza la idea de un día tranquilo y agradable.
En resumen, Marchena disfrutará de un día soleado y cálido, con temperaturas que oscilarán entre los 24 y 36 grados , una humedad moderada y vientos frescos que proporcionarán un alivio del calor. Es un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre, aprovechando las condiciones climáticas favorables que se presentan.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-15T20:57:12.
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