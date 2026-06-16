El tiempo en Mairena del Aljarafe: previsión meteorológica para hoy, martes 16 de junio
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Mairena del Aljarafe según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 16 de junio de 2026, Mairena del Aljarafe disfrutará de un tiempo mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille intensamente a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, y esta tendencia se mantendrá durante todo el día, lo que es ideal para actividades al aire libre y para disfrutar de la naturaleza.
Las temperaturas oscilarán entre los 22°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 35°C en las horas más cálidas de la tarde. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones ante el calor, especialmente durante las horas pico, entre las 14:00 y las 17:00, cuando se prevé que el termómetro marque sus valores más altos. Es aconsejable mantenerse hidratado y buscar sombra siempre que sea posible.
La humedad relativa será variable a lo largo del día, comenzando en un 75% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta alcanzar un 30% en las horas de mayor calor. Esta reducción en la humedad puede hacer que la sensación térmica sea más llevadera, aunque el calor seguirá siendo notable. Por la noche, la humedad aumentará nuevamente, alcanzando un 51% hacia el final del día.
En cuanto al viento, se espera que sople desde el sur, con velocidades que oscilarán entre 5 y 21 km/h. Las rachas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 35 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor. Sin embargo, es importante tener en cuenta que estas rachas pueden ser más intensas en áreas abiertas.
No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de tormentas es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y tranquilo. Los ciudadanos pueden planificar sus actividades sin preocuparse por cambios bruscos en el tiempo.
En resumen, Mairena del Aljarafe se prepara para un día de verano típico, con temperaturas elevadas, cielos despejados y un viento moderado que puede ofrecer algo de frescura. Es un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, pero se recomienda tomar las precauciones necesarias para evitar el golpe de calor.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-15T20:57:12.
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