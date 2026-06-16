El tiempo en Mairena del Alcor: previsión meteorológica para hoy, martes 16 de junio

El día de hoy, 16 de junio de 2026, Mairena del Alcor se presenta con un tiempo excepcionalmente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que los rayos del sol iluminen la localidad. Las temperaturas comenzarán en torno a los 23 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 22 grados a la 01:00 y 21 grados durante las primeras horas de la madrugada.

A medida que avance la jornada, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando los 34 grados a las 16:00 horas, lo que sugiere que será un día caluroso. La máxima se registrará a las 17:00 horas, con 35 grados, y comenzará a descender hacia la tarde, manteniéndose en torno a los 34 grados hasta las 20:00 horas. Por la noche, las temperaturas se estabilizarán en torno a los 27 grados a las 23:00 horas, ofreciendo un ambiente cálido y agradable.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. Durante la mañana, la humedad se situará en un 69%, aumentando gradualmente hasta alcanzar un 90% a las 06:00 horas. Sin embargo, a medida que el día avanza, la humedad comenzará a disminuir, llegando a un 68% a las 10:00 horas y bajando hasta un 37% hacia la tarde, lo que contribuirá a que el calor sea más llevadero.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste con velocidades que oscilarán entre los 3 y 16 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 33 km/h a las 20:00 horas. Este viento, aunque moderado, ayudará a refrescar el ambiente durante las horas más calurosas del día.

No se esperan precipitaciones a lo largo de la jornada, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los habitantes de Mairena del Alcor pueden planificar actividades al aire libre sin preocuparse por el tiempo adverso. Con un orto a las 07:01 y un ocaso a las 21:45, los ciudadanos podrán disfrutar de largas horas de luz solar, ideal para paseos, deportes o simplemente relajarse en los espacios públicos.

En resumen, el tiempo de hoy en Mairena del Alcor se presenta como una oportunidad perfecta para disfrutar del verano, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento suave que hará más placentera la jornada.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-15T20:57:12.