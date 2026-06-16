El tiempo en Mairena del Alcor: previsión meteorológica para hoy, martes 16 de junio
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Mairena del Alcor según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 16 de junio de 2026, Mairena del Alcor se presenta con un tiempo excepcionalmente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que los rayos del sol iluminen la localidad. Las temperaturas comenzarán en torno a los 23 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 22 grados a la 01:00 y 21 grados durante las primeras horas de la madrugada.
A medida que avance la jornada, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando los 34 grados a las 16:00 horas, lo que sugiere que será un día caluroso. La máxima se registrará a las 17:00 horas, con 35 grados, y comenzará a descender hacia la tarde, manteniéndose en torno a los 34 grados hasta las 20:00 horas. Por la noche, las temperaturas se estabilizarán en torno a los 27 grados a las 23:00 horas, ofreciendo un ambiente cálido y agradable.
La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. Durante la mañana, la humedad se situará en un 69%, aumentando gradualmente hasta alcanzar un 90% a las 06:00 horas. Sin embargo, a medida que el día avanza, la humedad comenzará a disminuir, llegando a un 68% a las 10:00 horas y bajando hasta un 37% hacia la tarde, lo que contribuirá a que el calor sea más llevadero.
En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste con velocidades que oscilarán entre los 3 y 16 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 33 km/h a las 20:00 horas. Este viento, aunque moderado, ayudará a refrescar el ambiente durante las horas más calurosas del día.
No se esperan precipitaciones a lo largo de la jornada, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los habitantes de Mairena del Alcor pueden planificar actividades al aire libre sin preocuparse por el tiempo adverso. Con un orto a las 07:01 y un ocaso a las 21:45, los ciudadanos podrán disfrutar de largas horas de luz solar, ideal para paseos, deportes o simplemente relajarse en los espacios públicos.
En resumen, el tiempo de hoy en Mairena del Alcor se presenta como una oportunidad perfecta para disfrutar del verano, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento suave que hará más placentera la jornada.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-15T20:57:12.
- El refugio climático de Andalucía está a dos horas de Córdoba: 21 grados de media en pleno agosto
- La Aemet pone fecha a la primera ola de calor en Córdoba: estos son los días de duración con temperaturas de hasta 44 grados
- La playa de interior de La Breña en Almodóvar del Río abre al público con bandera azul y el embalse al 83%
- El Córdoba CF activa el mercado: Monterrubio anuncia «fichajes cerrados», cierra la puerta a Isma Ruiz y Fuentes y fija el objetivo del nuevo proyecto
- Luisa María Rodríguez toma posesión como alcaldesa de Fuente Obejuna tras la salida de Silvia Mellado
- María José Ruiz, autora del retrato de León XIV: 'La Conferencia Episcopal no me dio ninguna indicación para pintar el retrato del Papa, he tenido plena libertad
- El Córdoba CF lanza su campaña de abonados 2026-2027: precios, fechas, ventajas y un innovador plan de fidelización
- El Córdoba CF amplía El Arcángel, endurece las normas en la grada de animación y sube ligeramente precios en su campaña de abonados