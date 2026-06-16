El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, martes 16 de junio

El día de hoy, 16 de junio de 2026, Lucena se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 24 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 33 grados en las horas centrales, lo que sugiere un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 62% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta alcanzar un 19% en las horas de mayor calor. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, por lo que se recomienda a los lucentinos mantenerse hidratados y buscar sombra durante las horas pico de sol.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 8 y 20 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 36 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Sin embargo, es importante tener precaución, ya que estas ráfagas podrían levantar polvo y afectar la visibilidad en algunas áreas.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto significa que no habrá interrupciones por tormentas o chubascos, lo que es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos por el campo o reuniones familiares en parques.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando unos agradables 24 grados hacia la medianoche. El cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer, que se espera para las 21:41. La visibilidad será excelente, lo que permitirá observar las estrellas en un cielo claro.

En resumen, el tiempo en Lucena para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y vientos moderados. Se recomienda a los ciudadanos aprovechar el buen tiempo, pero también tomar precauciones ante el calor intenso de la tarde.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-15T20:57:12.