El tiempo en Lora del Río: previsión meteorológica para hoy, martes 16 de junio
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Lora del Río según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
Hoy, 16 de junio de 2026, Lora del Río se prepara para un día de clima mayormente despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 18 y 36 grados a lo largo de las diferentes horas del día. Desde la madrugada, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá que la luz del sol ilumine la localidad desde temprano, con un orto programado para las 06:59.
A medida que avance la mañana, las temperaturas comenzarán a aumentar, alcanzando los 24 grados a las 10:00. La sensación térmica será agradable, aunque se recomienda a los habitantes y visitantes que se mantengan hidratados, ya que la humedad relativa será alta, comenzando en un 65% y descendiendo gradualmente a lo largo del día. A las 14:00, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 36 grados, lo que podría hacer que la tarde se sienta calurosa.
El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que variarán a lo largo del día. En las primeras horas, se registrarán ráfagas de hasta 12 km/h, disminuyendo a medida que avanza la tarde. A las 15:00, el viento se mantendrá en torno a los 21 km/h, lo que podría ofrecer algo de alivio ante el calor intenso. Sin embargo, se prevé que la velocidad del viento disminuya hacia la noche, con ráfagas de 14 km/h a las 23:00.
En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera un día completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia en todas las franjas horarias. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones. La ausencia de precipitaciones también contribuirá a que la humedad relativa baje a un 22% hacia la noche, lo que podría hacer que las temperaturas se sientan más frescas.
A medida que el día avance hacia la tarde, las temperaturas comenzarán a descender lentamente, alcanzando los 29 grados a las 23:00. El ocaso se producirá a las 21:45, marcando el final de un día soleado y caluroso. Los habitantes de Lora del Río pueden esperar una noche tranquila y despejada, ideal para disfrutar de actividades nocturnas al aire libre.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-15T20:57:12.
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