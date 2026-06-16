El tiempo en Linares: previsión meteorológica para hoy, martes 16 de junio

El día de hoy, 16 de junio de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Linares, con temperaturas que oscilarán entre los 19 y 35 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A medida que avance la jornada, las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 17:00 horas, donde se prevé que el termómetro marque hasta 35 grados.

La humedad relativa será variable, comenzando en un 42% por la mañana y descendiendo a niveles más bajos durante la tarde, alcanzando un 20% hacia el final del día. Esto sugiere que, aunque el calor será intenso, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que podría hacer que el tiempo sea más tolerable para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará de manera moderada, con ráfagas que alcanzarán hasta 66 km/h en las horas de la tarde. La dirección del viento será predominantemente del suroeste, lo que podría generar un ligero frescor en las horas más calurosas. Sin embargo, es importante tener precaución, ya que las ráfagas fuertes podrían afectar estructuras ligeras y provocar molestias en actividades al aire libre.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá riesgo de lluvias. Sin embargo, se registrarán intervalos nubosos en la tarde, especialmente entre las 14:00 y las 19:00 horas, aunque no se espera que esto afecte significativamente la claridad del cielo. La probabilidad de tormentas es mínima, con un 10% de posibilidad en la franja horaria de 14:00 a 20:00 horas, lo que refuerza la tendencia de un día mayormente soleado.

Para aquellos que planean actividades al aire libre, se recomienda mantenerse hidratados y protegerse del sol, especialmente durante las horas pico de calor. La puesta de sol se producirá a las 21:39 horas, ofreciendo un espectáculo visual que culminará un día de clima favorable en Linares. En resumen, el día se perfila como ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un tiempo cálido y mayormente despejado, aunque con la precaución necesaria ante el viento fuerte en las horas de la tarde.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-15T20:57:12.