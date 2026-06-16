El tiempo en Lepe: previsión meteorológica para hoy, martes 16 de junio

El día de hoy, 16 de junio de 2026, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Lepe, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas oscilarán entre los 19 y 30 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 13:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 30 grados. A medida que avance la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, pero se mantendrán en un rango cómodo, alrededor de 25 grados hacia el final del día.

La humedad relativa será variable, comenzando en un 73% por la mañana y disminuyendo a un 56% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será caluroso, la sensación de bochorno será moderada, lo que permitirá disfrutar del calor sin incomodidades excesivas. Es recomendable mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas más cálidas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 17 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 31 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en medio del calor. Este viento también podría ser favorable para quienes practiquen deportes al aire libre, como el ciclismo o el senderismo.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es del 0%, lo que refuerza la idea de un día completamente seco y soleado. Por lo tanto, es un momento perfecto para disfrutar de actividades familiares, paseos por la playa o simplemente relajarse en un parque.

El amanecer se producirá a las 07:07 y el ocaso será a las 21:51, lo que brinda una larga jornada de luz solar. Con un tiempo tan favorable, los habitantes de Lepe tienen la oportunidad de aprovechar al máximo este día, disfrutando de la naturaleza y de la calidez del verano que ya se siente en el ambiente.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-15T20:57:12.