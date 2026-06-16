El tiempo en Lebrija: previsión meteorológica para hoy, martes 16 de junio

El día de hoy, 16 de junio de 2026, se presenta en Lebrija con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 21 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 34 grados en las horas centrales, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más elevada debido a la radiación solar.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando hasta un 100% en la madrugada, pero se irá reduciendo a medida que el día avance, estabilizándose en torno al 41% por la tarde. Esto sugiere que, aunque la mañana será fresca, el calor se sentirá más intenso a medida que el sol se eleve en el cielo.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 18 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 37 km/h, lo que podría ofrecer un alivio momentáneo del calor, especialmente en las zonas más abiertas de la ciudad.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es nula. Esto significa que los planes al aire libre, como paseos o actividades deportivas, no se verán afectados por condiciones climáticas adversas. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de los paisajes y la belleza natural de la región.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 19 grados hacia la medianoche. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá observar un hermoso atardecer alrededor de las 21:45, ideal para disfrutar de una velada al aire libre.

En resumen, el tiempo en Lebrija para hoy se presenta como una jornada ideal para actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y vientos moderados que aportarán frescura. Es un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y de la vida en la ciudad.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-15T20:57:12.