El tiempo en Jaén: previsión meteorológica para hoy, martes 16 de junio

El día de hoy, 16 de junio de 2026, se espera en Jaén un tiempo mayormente despejado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un sol radiante. Las temperaturas comenzarán en torno a los 26 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 25 grados a la 01:00 y manteniéndose en torno a los 24 grados hasta las 03:00. A medida que avance la mañana, las temperaturas irán aumentando, alcanzando los 30 grados a las 13:00 y llegando a un máximo de 34 grados entre las 15:00 y las 18:00.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 39% a las 00:00 y descendiendo a un 31% hacia el mediodía, lo que contribuirá a una sensación térmica cálida. A partir de la tarde, la humedad comenzará a aumentar ligeramente, pero se mantendrá en niveles aceptables para disfrutar del aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte y noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 12 km/h en las primeras horas, aumentando a rachas de hasta 32 km/h hacia la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura en las horas más calurosas del día, especialmente en áreas abiertas.

A partir de la tarde, se espera un cambio en las condiciones meteorológicas. Aunque el cielo permanecerá mayormente despejado, se prevén intervalos nubosos a partir de las 13:00, con una probabilidad de precipitación del 60% entre las 14:00 y las 20:00. Sin embargo, las lluvias serán escasas, con acumulaciones que no superarán los 0.1 mm. La probabilidad de tormentas también se incrementa en este periodo, aunque se espera que sean de baja intensidad.

A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a despejarse, permitiendo disfrutar de un ambiente tranquilo y fresco. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 29 grados a las 21:00 y cerrando el día en torno a los 26 grados a las 23:00. El ocaso se producirá a las 21:39, marcando el final de un día cálido y mayormente soleado en Jaén.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-15T20:57:12.