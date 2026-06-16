El tiempo en Dos Hermanas: previsión meteorológica para hoy, martes 16 de junio
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Dos Hermanas según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 16 de junio de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Dos Hermanas, con temperaturas que oscilarán entre los 19 y 35 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A las 00:00 horas, la temperatura comenzará en 22 grados, descendiendo ligeramente a 19 grados hacia las 05:00 horas, pero a medida que avance la mañana, se prevé un aumento significativo en la temperatura.
A las 09:00 horas, se espera que la temperatura alcance los 22 grados, y para el mediodía, se prevé que llegue a los 26 grados. La tarde será especialmente cálida, con máximas que alcanzarán los 35 grados entre las 16:00 y 17:00 horas. Sin embargo, a medida que se acerque la noche, la temperatura comenzará a descender nuevamente, situándose en torno a los 26 grados a las 23:00 horas.
La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 73% a las 00:00 horas y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 41% hacia las 21:00 horas. Esto sugiere que, aunque el calor será intenso, la sensación de bochorno podría ser moderada debido a la disminución de la humedad.
En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que variarán a lo largo del día. En las primeras horas, el viento será ligero, alcanzando velocidades de 5 a 11 km/h. Sin embargo, a medida que avance la tarde, se espera que el viento se intensifique, alcanzando ráfagas de hasta 32 km/h entre las 19:00 y 20:00 horas. Esto podría proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente durante las horas más calurosas del día.
No se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día. Esto significa que los residentes de Dos Hermanas podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y claro.
En resumen, el tiempo en Dos Hermanas para hoy será ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento que, aunque moderado, ofrecerá un respiro del calor intenso.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-15T20:57:12.
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