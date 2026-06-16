El tiempo en Écija: previsión meteorológica para hoy, martes 16 de junio
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Écija según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 16 de junio de 2026, Écija se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 18 y 37 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A las 00:00 horas, la temperatura comenzará en 25 grados, descendiendo ligeramente a 23 grados a la 01:00 y alcanzando los 22 grados a las 02:00. Sin embargo, a medida que avance la mañana, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando los 36 grados hacia las 16:00 horas.
La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 62% a la medianoche y disminuyendo a un 15% hacia las 19:00 horas. Este descenso en la humedad, combinado con las altas temperaturas, podría generar una sensación de calor intenso, especialmente durante las horas centrales del día. Los ciudadanos deben estar preparados para mantenerse hidratados y buscar sombra en las horas más calurosas.
En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur, con velocidades que variarán a lo largo del día. En la madrugada, la velocidad del viento será de 12 km/h, aumentando a 20 km/h hacia las 20:00 horas. Este viento, aunque moderado, puede proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente en las horas de la tarde.
No se anticipan precipitaciones en la jornada, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los planes al aire libre no deberían verse afectados por condiciones climáticas adversas. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de las vistas y actividades al aire libre sin inconvenientes.
El orto se producirá a las 06:58 y el ocaso a las 21:43, brindando a los ecijanos un extenso periodo de luz solar para disfrutar de sus actividades diarias. En resumen, hoy será un día ideal para disfrutar del aire libre en Écija, con un tiempo cálido y despejado que invita a salir y aprovechar el buen tiempo. Se recomienda a la población que tome precauciones ante el calor, especialmente durante las horas pico, y que disfruten de esta jornada soleada.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-15T20:57:12.
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