El tiempo en Coria del Río: previsión meteorológica para hoy, martes 16 de junio

Hoy, 16 de junio de 2026, Coria del Río disfrutará de un día completamente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille intensamente a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el tiempo se presentará ideal para actividades al aire libre, ya que no se prevén precipitaciones en ninguna de las franjas horarias. La temperatura comenzará en torno a los 22 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta los 19 grados en las primeras horas del día, antes de comenzar a ascender de nuevo.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance los 24 grados a las 10:00 horas y continúe aumentando, llegando a un máximo de 36 grados a las 17:00 horas. Este calor será acompañado por una humedad relativa que, aunque comenzará alta en la madrugada (77%), disminuirá gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 35% en las horas más cálidas. Esto hará que la sensación térmica sea más llevadera, a pesar de las altas temperaturas.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Durante la mañana, se registrarán vientos del sureste a una velocidad de 6 km/h, aumentando a 11 km/h a las 01:00 horas. A medida que el día avanza, el viento cambiará a dirección sur, con ráfagas que alcanzarán hasta 32 km/h en las horas de la tarde. Esta brisa será refrescante y ayudará a mitigar el calor intenso que se experimentará.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se prevé que sea nula durante todo el día, lo que significa que los residentes de Coria del Río pueden disfrutar de un día sin preocupaciones meteorológicas. La probabilidad de precipitación se mantiene en 0% en todas las franjas horarias, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.

Para aquellos que planean actividades al aire libre, se recomienda mantenerse hidratados y protegerse del sol, especialmente durante las horas pico de calor. La puesta de sol se producirá a las 21:47, ofreciendo un espectáculo visual que culminará un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y el aire libre en Coria del Río.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-15T20:57:12.