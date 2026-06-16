El tiempo en Córdoba: previsión meteorológica para hoy, martes 16 de junio

El día de hoy, 16 de junio de 2026, Córdoba se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de la temperatura.

A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 24 grados , descendiendo ligeramente a 23 grados a la 01:00 y continuando su descenso hasta alcanzar los 19 grados a las 06:00. A medida que avanza la mañana, se espera un repunte en las temperaturas, alcanzando los 25 grados a las 10:00 y llegando a un máximo de 36 grados a las 18:00. Este aumento térmico será acompañado por una disminución en la humedad relativa, que comenzará en un 66% y bajará hasta un 20% hacia la tarde, lo que generará un ambiente más seco y cálido.

En cuanto a la precipitación, no se prevén lluvias a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de precipitaciones en todos los periodos. Esto significa que los habitantes de Córdoba pueden planificar actividades al aire libre sin preocuparse por cambios climáticos inesperados.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Durante la mañana, se registrarán vientos del oeste con velocidades que oscilarán entre 20 y 15 km/h, lo que proporcionará una sensación de frescura en las horas más cálidas. A medida que el día avanza, la dirección del viento cambiará a suroeste, con ráfagas que alcanzarán hasta 29 km/h en la tarde, lo que podría generar un leve alivio ante el calor intenso.

La salida del sol se producirá a las 06:56, y el ocaso está previsto para las 21:43, lo que brindará una larga jornada de luz natural. Este es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea en parques, paseos o en la playa, aprovechando el tiempo soleado y cálido que caracteriza a Córdoba en esta época del año.

En resumen, el tiempo en Córdoba para hoy se presenta como un día perfecto para disfrutar del aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin posibilidad de lluvias. Se recomienda mantenerse hidratado y protegerse del sol durante las horas pico de calor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-15T20:57:12.