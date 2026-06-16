El tiempo en Castilleja de la Cuesta: previsión meteorológica para hoy, martes 16 de junio

El día de hoy, 16 de junio de 2026, Castilleja de la Cuesta se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de la temperatura.

A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 22 grados , descendiendo ligeramente a 21 grados a la 01:00 y manteniéndose en ese rango durante las primeras horas del día. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura alcance los 24 grados a las 10:00 y continúe aumentando, alcanzando los 27 grados a las 11:00. El calor se intensificará en las horas centrales del día, con un pico de 34 grados a las 17:00, lo que sugiere que será un día caluroso, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias para evitar golpes de calor.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. En las primeras horas del día, la humedad se sitúa en un 73%, lo que puede hacer que la temperatura se sienta un poco más alta de lo que realmente es. Sin embargo, a medida que avanza el día, la humedad disminuirá, alcanzando un 60% a las 11:00 y bajando aún más a un 46% a las 13:00, lo que hará que el calor sea más tolerable.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur a una velocidad de 11 km/h en las primeras horas, aumentando a 15 km/h hacia la tarde. Este viento, aunque moderado, puede ofrecer un alivio temporal del calor, especialmente durante las horas más cálidas del día. Las rachas máximas de viento alcanzarán los 32 km/h a las 20:00, lo que podría ser notable para quienes se encuentren en espacios abiertos.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.

En resumen, Castilleja de la Cuesta disfrutará de un día soleado y caluroso, con temperaturas que oscilarán entre los 22 y 34 grados , baja humedad y vientos moderados. Es un día perfecto para aprovechar el buen tiempo y disfrutar de la naturaleza.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-15T20:57:12.