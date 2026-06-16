El tiempo en Cartaya: previsión meteorológica para hoy, martes 16 de junio

El día de hoy, 16 de junio de 2026, Cartaya se presenta con un tiempo excepcionalmente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que los rayos del sol iluminen la localidad. Las temperaturas oscilarán entre los 19 y 31 grados a lo largo del día, alcanzando su punto máximo en las horas centrales, donde se espera que el termómetro marque 31 grados a la 1 de la tarde.

La humedad relativa será variable, comenzando en un 73% por la mañana y disminuyendo a un 52% hacia el mediodía, lo que contribuirá a que la sensación térmica sea más llevadera. Sin embargo, a medida que avance la tarde, la humedad aumentará ligeramente, alcanzando un 66% hacia el final del día, lo que podría hacer que las temperaturas se sientan un poco más cálidas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 17 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 31 km/h, lo que podría proporcionar un alivio agradable del calor. Este viento, aunque moderado, podría ser un factor a tener en cuenta para quienes planeen actividades al aire libre, especialmente en la playa o en zonas abiertas.

No se esperan precipitaciones durante el día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el campo, visitas a la playa o simplemente relajarse en un parque.

Los atardeceres en Cartaya son siempre un espectáculo, y hoy no será la excepción. Con el ocaso programado para las 21:51, los residentes y visitantes podrán disfrutar de una hermosa puesta de sol en un cielo despejado, lo que promete ser un cierre perfecto para un día soleado.

En resumen, el tiempo en Cartaya para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento suave que hará que la experiencia sea aún más placentera.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-15T20:57:12.