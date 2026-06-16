El tiempo en Carmona: previsión meteorológica para hoy, martes 16 de junio

El día de hoy, 16 de junio de 2026, Carmona se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 19 y 34 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A las 00:00 horas, la temperatura se situará en 23 grados, descendiendo ligeramente a 19 grados hacia las 06:00 horas, antes de comenzar un ascenso notable.

A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance su punto máximo alrededor de las 17:00 horas, cuando el termómetro podría marcar hasta 34 grados. Este calor será acompañado por una humedad relativa que, aunque comenzará en un 66% por la mañana, disminuirá a un 30% en las horas más cálidas, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más intensa.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Desde la madrugada, se registrarán vientos provenientes del oeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 11 km/h. A medida que el día avanza, la intensidad del viento aumentará, alcanzando ráfagas de hasta 28 km/h hacia las 21:00 horas. Esto podría ofrecer un alivio momentáneo del calor, especialmente durante las horas de la tarde.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevé ninguna lluvia a lo largo del día. Las probabilidades de precipitación son nulas, lo que significa que los habitantes de Carmona pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. Sin embargo, se espera una ligera posibilidad de tormentas en la tarde, aunque con una probabilidad de solo el 5%, lo que sugiere que es poco probable que se materialicen.

La visibilidad será óptima durante todo el día, lo que permitirá disfrutar de los paisajes y la belleza natural de la región. Con el orto solar a las 07:00 y el ocaso a las 21:45, los ciudadanos tendrán muchas horas de luz para aprovechar el buen tiempo.

En resumen, el tiempo en Carmona para hoy se presenta ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un cielo despejado, temperaturas cálidas y vientos moderados. Es un día perfecto para salir a pasear, hacer deporte o simplemente relajarse en un parque.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-15T20:57:12.