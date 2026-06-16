El tiempo en Camas: previsión meteorológica para hoy, martes 16 de junio
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Camas según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 16 de junio de 2026, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Camas, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.
A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 22 grados , descendiendo ligeramente a 21 grados a la 01:00 y manteniéndose en ese rango durante las primeras horas de la mañana. A medida que avanza el día, se espera un incremento en la temperatura, alcanzando los 27 grados a las 11:00 y llegando a un máximo de 35 grados a las 17:00. Este ascenso térmico será acompañado por una disminución en la humedad relativa, que comenzará en un 74% y bajará hasta un 25% hacia la tarde, lo que hará que el calor se sienta más intenso.
El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Durante la mañana, se registrarán vientos del oeste a una velocidad de 9 km/h, aumentando a 13 km/h a las 00:00. A lo largo del día, la dirección del viento cambiará, predominando del sur y suroeste, con ráfagas que alcanzarán hasta 34 km/h en las horas más cálidas. Esto podría generar una sensación térmica más fresca en comparación con la temperatura real, especialmente en las horas de mayor calor.
En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé un día completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia en cualquier momento del día. Esto significa que no se anticipan interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para actividades al aire libre. La ausencia de precipitaciones y el cielo despejado permitirán que los habitantes de Camas disfruten de un día soleado, perfecto para paseos, deportes o simplemente relajarse en espacios abiertos.
La salida del sol está programada para las 07:02, mientras que el ocaso se producirá a las 21:47, brindando una larga jornada de luz natural. Con estas condiciones, se recomienda a los ciudadanos que se mantengan hidratados y tomen precauciones ante el calor, especialmente durante las horas pico. En resumen, el tiempo de hoy en Camas se presenta como una oportunidad perfecta para disfrutar del aire libre y aprovechar al máximo el buen tiempo.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-15T20:57:12.
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