El tiempo en Cabra: previsión meteorológica para hoy, martes 16 de junio
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Cabra según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
Hoy, 16 de junio de 2026, el tiempo en Cabra se presenta mayormente despejado a lo largo del día, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 24 grados . A medida que avance la jornada, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un mínimo de 20 grados en las horas más frescas de la mañana.
Durante la tarde, las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 34 grados hacia las 17:00 horas. Este calor será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 55% y el 80% a lo largo del día, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa. Sin embargo, la brisa suave proveniente del oeste, con velocidades que alcanzarán hasta 12 km/h, ofrecerá un alivio en las horas más calurosas.
No se prevén precipitaciones en ninguna parte del día, lo que significa que no habrá riesgo de lluvias. La probabilidad de tormentas también se mantiene en cero, lo que refuerza la idea de un día tranquilo y soleado. A partir de la tarde, se espera que el cielo se mantenga despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer, pero sin afectar la claridad del día.
En cuanto a la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 23 grados hacia las 21:00 horas. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos. El cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de una hermosa vista nocturna.
Es importante recordar que, aunque el tiempo será mayormente favorable, se recomienda a los ciudadanos de Cabra tomar precauciones ante el calor, especialmente durante las horas pico. Mantenerse hidratado y buscar sombra en las horas más calurosas del día será fundamental para disfrutar de este espléndido día de verano.
En resumen, el tiempo en Cabra para hoy se presenta ideal para actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin riesgo de lluvias. Aprovechemos este día soleado para disfrutar de la naturaleza y de la compañía de amigos y familiares.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-15T20:57:12.
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