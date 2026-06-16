El tiempo en Las Cabezas de San Juan: previsión meteorológica para hoy, martes 16 de junio

Hoy, 16 de junio de 2026, Las Cabezas de San Juan disfrutará de un día mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille intensamente durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la tarde, se espera que el estado del cielo se mantenga en su mayoría despejado, con algunas horas de poco nuboso a partir de la mañana. Las temperaturas comenzarán en torno a los 21 grados a primera hora, descendiendo ligeramente a 19 grados en las primeras horas de la mañana, antes de experimentar un aumento significativo a medida que avanza el día.

A medida que el sol se eleva, las temperaturas alcanzarán un pico de 35 grados en las horas más cálidas de la tarde, lo que sugiere que será un día caluroso. Es recomendable que los habitantes y visitantes de la localidad tomen precauciones ante el calor, especialmente durante las horas centrales del día, cuando la exposición al sol puede ser intensa. La humedad relativa también jugará un papel importante, comenzando en un 84% por la mañana y disminuyendo gradualmente a un 51% hacia la tarde, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más soportable a medida que avanza el día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste a velocidades que oscilarán entre 9 y 19 km/h, aumentando en intensidad a medida que se acerque la tarde. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 35 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente en áreas abiertas. Sin embargo, no se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado.

La probabilidad de tormentas también es nula, lo que significa que no habrá interrupciones climáticas que afecten las actividades al aire libre. Este clima favorable es ideal para disfrutar de actividades recreativas, paseos por el campo o simplemente relajarse en los espacios públicos de la localidad.

En resumen, el día se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar del aire libre en Las Cabezas de San Juan, con cielos despejados, temperaturas cálidas y un viento moderado que hará que la jornada sea placentera. Se recomienda a todos los que salgan a disfrutar del día que se mantengan hidratados y protejan su piel del sol.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-15T20:57:12.