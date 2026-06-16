El tiempo en Bormujos: previsión meteorológica para hoy, martes 16 de junio
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Bormujos según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 16 de junio de 2026, Bormujos se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 22 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 34 grados en las horas centrales, lo que sugiere que será un día caluroso.
La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 72% por la mañana y descendiendo a un 36% durante la tarde. Esto significa que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin mayores inconvenientes.
En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 21 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 34 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Este viento también contribuirá a mantener el ambiente fresco, especialmente en las zonas más abiertas de la localidad.
No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0 mm de lluvia. Esto es ideal para quienes planean actividades al aire libre, ya que no habrá riesgo de lluvias que puedan interrumpir los planes. La probabilidad de precipitación se mantiene en cero, lo que refuerza la idea de que será un día completamente seco.
A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 19 grados hacia la medianoche. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso programado para las 21:47. Este clima favorable es perfecto para disfrutar de cenas al aire libre o paseos nocturnos.
En resumen, Bormujos disfrutará de un día soleado y caluroso, con temperaturas agradables y un viento que aportará frescura. Es una excelente oportunidad para aprovechar el buen tiempo y realizar actividades al aire libre, ya sea en familia o con amigos.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-15T20:57:12.
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