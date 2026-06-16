El tiempo en Bailén: previsión meteorológica para hoy, martes 16 de junio

El día de hoy, 16 de junio de 2026, Bailén se presenta con un tiempo mayormente despejado durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un sol radiante. Las temperaturas comenzarán en torno a los 26 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 25 grados a la 01:00 y alcanzando los 24 grados a las 02:00. A medida que avanza la mañana, se espera que las temperaturas continúen bajando hasta llegar a los 22 grados a las 05:00 y 21 grados a las 06:00.

A partir de las 07:00, la temperatura comenzará a aumentar, alcanzando los 20 grados a las 07:00 y subiendo gradualmente hasta los 36 grados a las 17:00. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de una humedad relativa que oscilará entre el 43% y el 20% a lo largo del día, lo que puede generar una sensación de calor intenso, especialmente en las horas centrales.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves del noreste y del sureste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 6 km/h. Sin embargo, a medida que avance la tarde, se prevé un aumento en la intensidad del viento, alcanzando rachas de hasta 61 km/h a las 21:00, provenientes del suroeste. Esto podría generar una sensación de frescura en las horas más calurosas del día.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera que sea nula durante la mayor parte del día, con un leve aumento en la probabilidad de tormentas por la tarde, especialmente entre las 14:00 y las 20:00, donde se estima un 10% de probabilidad de lluvia. Sin embargo, las condiciones climáticas no parecen indicar que se produzcan precipitaciones significativas.

A medida que se acerque la noche, el cielo comenzará a presentar intervalos nubosos, especialmente a partir de las 14:00, lo que podría ofrecer un respiro del sol intenso. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 31 grados a las 22:00 y cerrando el día en torno a los 30 grados a las 23:00.

En resumen, el día en Bailén se perfila como caluroso y mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda mantenerse hidratado y protegido del sol durante las horas más cálidas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-15T20:57:12.