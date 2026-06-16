El tiempo en Baeza: previsión meteorológica para hoy, martes 16 de junio
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Baeza según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 16 de junio de 2026, Baeza se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 24 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 32 grados en las horas centrales, lo que sugiere un día cálido y soleado.
La humedad relativa será variable, comenzando en un 44% por la mañana y descendiendo a un 23% hacia la tarde, lo que contribuirá a una sensación de calor más intensa. Es importante que los habitantes de Baeza se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas más calurosas del día, especialmente entre las 14:00 y las 18:00 horas.
En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noroeste con velocidades que oscilarán entre los 8 y 13 km/h, aumentando ligeramente en la tarde. Esto podría proporcionar un alivio momentáneo del calor, aunque no se espera que sea suficiente para mitigar la sensación térmica elevada. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 53 km/h en las horas de la tarde, lo que podría generar un ambiente algo más fresco, pero también podría levantar polvo y afectar la visibilidad en algunas áreas.
Respecto a la probabilidad de precipitación, se anticipa un día completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia durante la mayor parte del día. Sin embargo, hacia la tarde, existe una leve posibilidad de intervalos nubosos, aunque no se prevén lluvias significativas. La probabilidad de tormentas es igualmente baja, con un 10% de probabilidad en las horas de la tarde, lo que sugiere que cualquier actividad al aire libre debería desarrollarse sin inconvenientes.
En resumen, Baeza disfrutará de un día soleado y cálido, ideal para actividades al aire libre. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones ante el calor y se mantengan informados sobre las condiciones del viento, especialmente si planean realizar actividades en espacios abiertos. La puesta de sol se espera para las 21:38, ofreciendo un hermoso cierre a un día que promete ser agradable y veraniego.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-15T20:57:12.
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