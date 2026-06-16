El tiempo en Baena: previsión meteorológica para hoy, martes 16 de junio
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Baena según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 16 de junio de 2026, Baena se despertará bajo un cielo completamente despejado, lo que promete un ambiente soleado y agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las temperaturas comenzarán en torno a los 25 grados , descendiendo ligeramente a 24 grados a la 1 de la madrugada y alcanzando un mínimo de 20 grados hacia las 6 de la mañana. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual en la temperatura, que alcanzará su punto máximo en la tarde, con valores que oscilarán entre los 33 y 34 grados .
La humedad relativa será moderada, comenzando en un 47% y disminuyendo a lo largo del día, alcanzando un mínimo del 20% en las horas más cálidas. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, las condiciones no serán excesivamente húmedas, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más llevadera.
En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del suroeste, con velocidades que variarán a lo largo del día. En las primeras horas, el viento será ligero, alcanzando velocidades de hasta 8 km/h, pero se intensificará hacia la tarde, con ráfagas que podrían llegar a los 38 km/h. Esto podría proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente durante las horas más calurosas del día.
No se esperan precipitaciones en Baena, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día. Esto significa que los residentes y visitantes pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por cambios repentinos en el tiempo. Sin embargo, es recomendable tomar precauciones ante el calor, como mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas pico.
A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 26 grados hacia las 11 de la noche. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de una hermosa vista del cielo estrellado. La puesta de sol se producirá a las 21:40, marcando el final de un día soleado y caluroso en Baena.
En resumen, el tiempo de hoy en Baena será ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y vientos moderados que ayudarán a mitigar el calor.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-15T20:57:12.
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