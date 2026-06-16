El tiempo en Arahal: previsión meteorológica para hoy, martes 16 de junio

El día de hoy, 16 de junio de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Arahal, con temperaturas que oscilarán entre los 19 y 35 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A medida que avance la jornada, las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a las 16:00 horas, donde se prevé que el termómetro marque hasta 35 grados.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 72% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta llegar a un 28% en las horas más cálidas del día. Esto podría generar una sensación de calor más intensa, especialmente durante la tarde, cuando la combinación de altas temperaturas y baja humedad puede resultar en un tiempo seco y caluroso.

En cuanto al viento, se registrarán vientos predominantes del oeste y suroeste, con velocidades que variarán entre 1 y 21 km/h. Las ráfagas más fuertes se esperan en la tarde, alcanzando hasta 33 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor, aunque también podría levantar polvo y afectar la visibilidad en algunas áreas.

A lo largo del día, no se anticipan precipitaciones, lo que significa que los habitantes de Arahal podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. Sin embargo, es importante tener en cuenta que hay una probabilidad del 25% de tormentas en la franja horaria de 14:00 a 20:00, aunque esto no se traduce necesariamente en lluvias, sino más bien en la posibilidad de actividad eléctrica en el cielo.

La noche caerá con temperaturas más frescas, descendiendo a alrededor de 21 grados hacia las 23:00 horas. El cielo continuará despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso programado para las 21:44. La combinación de un cielo despejado y temperaturas agradables hará que la noche sea ideal para paseos y actividades al aire libre.

En resumen, el tiempo en Arahal para hoy se presenta como un día cálido y soleado, con algunas posibilidades de viento fuerte por la tarde. Se recomienda a los ciudadanos mantenerse hidratados y protegerse del sol durante las horas más calurosas del día.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-15T20:57:12.