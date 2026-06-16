El tiempo en Andújar: previsión meteorológica para hoy, martes 16 de junio

El día de hoy, 16 de junio de 2026, Andújar se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 26 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 37 grados en las horas centrales, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa.

La humedad relativa también jugará un papel importante en el confort del día. En la mañana, la humedad se situará en un 43%, aumentando gradualmente hasta alcanzar un 19% por la tarde. Esto significa que, aunque las temperaturas sean elevadas, la baja humedad ayudará a que el calor sea más llevadero. Sin embargo, es recomendable que los habitantes de Andújar tomen precauciones ante el calor, especialmente durante las horas pico, entre las 14:00 y las 17:00 horas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste con velocidades que oscilarán entre 4 y 11 km/h en las primeras horas, aumentando a ráfagas de hasta 76 km/h hacia la tarde. Este aumento en la velocidad del viento podría generar una sensación de frescura, aunque también es importante estar atentos a posibles rachas fuertes que podrían afectar la estabilidad de objetos ligeros en el exterior.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que permitirá a los ciudadanos disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones. La ausencia de nubes también brindará una excelente visibilidad y condiciones ideales para disfrutar de la naturaleza.

El orto se producirá a las 06:53 y el ocaso será a las 21:41, lo que proporciona un amplio margen para disfrutar de la luz del día. En resumen, Andújar vivirá un día soleado y caluroso, ideal para actividades al aire libre, pero con la recomendación de mantenerse hidratado y protegido del sol durante las horas más cálidas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-15T20:57:12.