El tiempo en Almonte: previsión meteorológica para hoy, martes 16 de junio

El día de hoy, 16 de junio de 2026, Almonte se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 20 y 33 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el termómetro marcará 20 grados, manteniéndose en esta cifra hasta el mediodía. A medida que avance la jornada, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 33 grados en la tarde, lo que sugiere un ambiente cálido y soleado ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa será notablemente alta en las primeras horas, comenzando en un 77% y descendiendo a lo largo del día hasta situarse en un 39% por la tarde. Esta disminución en la humedad podría hacer que el calor se sienta más llevadero a medida que se acerque la tarde. Sin embargo, es importante que los habitantes de Almonte se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas más calurosas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que variarán entre 2 y 14 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 28 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Este viento también podría generar un ambiente propicio para la práctica de deportes al aire libre, aunque se recomienda precaución ante posibles ráfagas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% en todos los periodos. Esto significa que los planes al aire libre no deberían verse afectados por el tiempo. Sin embargo, se prevén intervalos nubosos en la tarde, aunque no se anticipa que estos nublen significativamente el cielo despejado que dominará la mañana.

La probabilidad de tormentas es igualmente baja, con un 10% de posibilidad entre las 14:00 y las 20:00 horas, lo que indica que, aunque hay un leve riesgo, es poco probable que se materialice. Por lo tanto, los residentes pueden disfrutar de un día mayormente soleado y cálido, ideal para actividades familiares, paseos y eventos al aire libre.

En resumen, Almonte disfrutará de un día cálido y despejado, con temperaturas elevadas y un viento moderado que ofrecerá algo de frescura. Es un día perfecto para aprovechar el buen tiempo y disfrutar de la naturaleza.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-15T20:57:12.