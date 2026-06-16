El tiempo en Aljaraque: previsión meteorológica para hoy, martes 16 de junio
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Aljaraque según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 16 de junio de 2026, Aljaraque se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con temperaturas agradables que oscilarán entre los 19 y 30 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente, alcanzando una temperatura de 21 grados a las 8 de la mañana.
A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura aumente gradualmente, alcanzando su punto máximo alrededor de las 2 de la tarde, cuando se prevé que el termómetro marque 30 grados. Este calor será acompañado por una humedad relativa que variará entre el 55% y el 89%, siendo más alta en las primeras horas del día y disminuyendo conforme se acerque la tarde. A pesar de las temperaturas cálidas, la humedad se mantendrá en niveles cómodos, lo que hará que la sensación térmica sea agradable para los habitantes y visitantes de la localidad.
En cuanto al viento, se registrarán ráfagas moderadas a lo largo del día, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 30 km/h. Las direcciones del viento variarán, predominando del sur y suroeste, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en las horas más cálidas. A primera hora, el viento soplará del suroeste a 8 km/h, aumentando su intensidad a medida que avanza el día, alcanzando hasta 30 km/h en la tarde.
No se prevén precipitaciones en Aljaraque, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero durante todo el día. Esto significa que los residentes pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por cambios climáticos repentinos. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de los paisajes y la belleza natural de la región.
El ocaso se anticipa para las 21:50, brindando una hermosa puesta de sol que culminará un día perfecto para disfrutar en familia o con amigos. Con un tiempo tan favorable, es una excelente oportunidad para realizar actividades al aire libre, como paseos por el campo, picnics o simplemente relajarse en los parques locales. En resumen, Aljaraque vivirá un día espléndido, ideal para disfrutar del verano en su máxima expresión.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-15T20:57:12.
- El refugio climático de Andalucía está a dos horas de Córdoba: 21 grados de media en pleno agosto
- La Aemet pone fecha a la primera ola de calor en Córdoba: estos son los días de duración con temperaturas de hasta 44 grados
- La playa de interior de La Breña en Almodóvar del Río abre al público con bandera azul y el embalse al 83%
- El Córdoba CF activa el mercado: Monterrubio anuncia «fichajes cerrados», cierra la puerta a Isma Ruiz y Fuentes y fija el objetivo del nuevo proyecto
- Luisa María Rodríguez toma posesión como alcaldesa de Fuente Obejuna tras la salida de Silvia Mellado
- María José Ruiz, autora del retrato de León XIV: 'La Conferencia Episcopal no me dio ninguna indicación para pintar el retrato del Papa, he tenido plena libertad
- El Córdoba CF lanza su campaña de abonados 2026-2027: precios, fechas, ventajas y un innovador plan de fidelización
- El Córdoba CF amplía El Arcángel, endurece las normas en la grada de animación y sube ligeramente precios en su campaña de abonados