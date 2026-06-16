El tiempo en La Algaba: previsión meteorológica para hoy, martes 16 de junio

Hoy, 16 de junio de 2026, La Algaba disfrutará de un día completamente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille intensamente a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el tiempo se presentará ideal para actividades al aire libre, ya que no se prevén precipitaciones en ninguna de las franjas horarias. La temperatura comenzará en torno a los 23 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta los 19 grados en las primeras horas del día, antes de comenzar a ascender de nuevo.

A medida que avance la mañana, la temperatura irá aumentando gradualmente, alcanzando los 24 grados a las 10:00 horas y llegando a un máximo de 36 grados hacia las 17:00 horas. Este calor será acompañado por una humedad relativa que, aunque comenzará en un 69%, disminuirá a lo largo del día, alcanzando niveles más cómodos de alrededor del 22% hacia la tarde. Esto sugiere que, a pesar del calor, la sensación térmica podría ser más llevadera en las horas centrales del día.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Desde la madrugada, se registrarán vientos del sur-suroeste con velocidades que oscilarán entre los 10 y 15 km/h, lo que proporcionará un alivio ante las altas temperaturas. A medida que el día avanza, la dirección del viento se mantendrá mayormente del sur, con ráfagas que alcanzarán hasta 31 km/h en las horas de la tarde, lo que podría generar una sensación de frescura en medio del calor.

Es recomendable que los habitantes de La Algaba tomen precauciones ante las altas temperaturas, especialmente durante las horas pico del calor. Se sugiere mantenerse hidratado y buscar sombra cuando sea posible. Las condiciones climáticas son ideales para disfrutar de actividades al aire libre, pero es fundamental cuidar la salud ante el calor intenso.

En resumen, el día se presenta como una oportunidad perfecta para disfrutar del sol y de las actividades al aire libre, con cielos despejados y temperaturas cálidas. La combinación de un viento moderado y la ausencia de precipitaciones contribuirá a que sea un día agradable en La Algaba.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-15T20:57:12.