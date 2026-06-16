El tiempo en Alcalá la Real: previsión meteorológica para hoy, martes 16 de junio

Hoy, 16 de junio de 2026, Alcalá la Real disfrutará de un día mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille intensamente durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura comenzará en torno a los 21 grados , descendiendo ligeramente a 20 grados en la madrugada. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual de las temperaturas, alcanzando un máximo de 31 grados en la tarde, lo que sugiere que será un día cálido.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 53% y disminuyendo a lo largo del día, lo que contribuirá a una sensación de calor más intensa durante las horas pico. A medida que la tarde se acerque, la humedad podría bajar hasta un 23%, lo que podría hacer que el calor se sienta más seco y menos sofocante.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 10 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que el día avanza. En la tarde, se anticipa que el viento alcance rachas de hasta 34 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente en las horas más calurosas.

A pesar de que el día comenzará sin precipitaciones, se espera un ligero aumento en la probabilidad de lluvia hacia la tarde, con un 70% de probabilidad de tormentas entre las 14:00 y las 20:00 horas. Sin embargo, las precipitaciones previstas son escasas, con un total estimado de 0.5 mm, lo que sugiere que cualquier lluvia será ligera y no afectará significativamente las actividades al aire libre.

La visibilidad será buena durante todo el día, lo que permitirá disfrutar de las vistas panorámicas que ofrece la región. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 25 grados hacia la medianoche, lo que proporcionará un ambiente agradable para las actividades nocturnas.

En resumen, hoy será un día mayormente soleado y cálido en Alcalá la Real, con un ligero riesgo de tormentas por la tarde. Se recomienda a los residentes y visitantes que se mantengan hidratados y tomen precauciones ante el calor, especialmente durante las horas más cálidas del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-15T20:57:12.