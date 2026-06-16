El tiempo en Alcalá de Guadaíra: previsión meteorológica para hoy, martes 16 de junio

El día de hoy, 16 de junio de 2026, Alcalá de Guadaíra se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 23 grados , descendiendo ligeramente a 22 grados a la 01:00. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura continúe su descenso, alcanzando los 21 grados a las 02:00 y manteniéndose en torno a esa cifra hasta las 03:00. Sin embargo, a partir de las 04:00, las temperaturas comenzarán a recuperarse, alcanzando los 20 grados y manteniéndose estables durante la mañana.

La máxima del día se prevé que llegue a los 35 grados entre las 17:00 y las 19:00, lo que sugiere que será un día caluroso, especialmente en las horas centrales. Es recomendable que los ciudadanos tomen precauciones ante el calor, como mantenerse hidratados y evitar la exposición directa al sol durante las horas pico.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 71% a la medianoche y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 39% hacia las 21:00. Esta disminución en la humedad puede hacer que el calor se sienta más intenso en las horas de mayor temperatura.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sur-suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 19 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán entre las 20:00 y las 21:00, alcanzando hasta 34 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor.

No se prevén precipitaciones en la jornada, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo. Las condiciones son ideales para actividades al aire libre, aunque se recomienda precaución ante el calor y la exposición solar.

En resumen, el tiempo en Alcalá de Guadaíra para hoy será mayormente soleado y caluroso, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde. La ausencia de lluvias y la presencia de viento moderado contribuirán a un día agradable, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias para evitar golpes de calor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-15T20:57:12.