El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, lunes 15 de junio

El Viso del Alcor se prepara para un día mayormente despejado este 15 de junio de 2026, con temperaturas que oscilarán entre los 17 y 32 grados a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá que el sol brille intensamente, elevando rápidamente la temperatura. A medida que avance la mañana, se espera que el termómetro alcance los 21 grados a las 00:00 y 01:00, descendiendo ligeramente a 20 grados a las 02:00.

Durante la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, con un notable aumento que llegará a los 32 grados entre las 17:00 y 18:00. Este calor será acompañado de una humedad relativa que, aunque comenzará alta en la mañana (74% a las 00:00), irá disminuyendo gradualmente, alcanzando un 38% hacia las 16:00. Esto sugiere que, a pesar del calor, la sensación de bochorno podría ser moderada.

El viento soplará del suroeste, con velocidades que variarán a lo largo del día. En las primeras horas, se registrarán ráfagas de hasta 25 km/h, disminuyendo a 15 km/h en la tarde. Sin embargo, se anticipa un aumento en la velocidad del viento hacia la noche, alcanzando hasta 37 km/h entre las 19:00 y 20:00. Esto podría proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente durante las horas más cálidas del día.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula durante todo el día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es ideal para actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de un día claro y luminoso.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 24 grados a las 23:00. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el sol ocultándose a las 21:45. En resumen, los habitantes de El Viso del Alcor pueden esperar un día cálido y soleado, perfecto para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar al máximo el tiempo veraniego.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-14T20:47:11.