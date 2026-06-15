El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, domingo 14 de junio

El Viso del Alcor se prepara para un día de clima mayormente despejado este 14 de junio de 2026. Desde primeras horas de la mañana, los cielos se mantendrán limpios, permitiendo que el sol brille con fuerza y calidez. La salida del sol está programada para las 07:01, marcando el inicio de un día que promete ser agradable para los habitantes y visitantes de la localidad.

A medida que avance la jornada, las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 25 grados alrededor del mediodía. Sin embargo, a medida que se acerque la tarde, se espera un ligero descenso en la temperatura, que se situará en torno a los 22 grados hacia el final del día. Este rango térmico sugiere un ambiente cálido, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda a los ciudadanos que se mantengan hidratados y protejan su piel del sol, especialmente durante las horas más calurosas.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. Se prevé que la humedad aumente a lo largo del día, comenzando en un 54% por la mañana y alcanzando hasta un 69% hacia la tarde. Esto podría hacer que la sensación de calor sea un poco más intensa, por lo que es aconsejable buscar sombra y evitar la exposición prolongada al sol.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 19 y 23 km/h. Este viento, aunque moderado, puede ofrecer un alivio agradable en las horas más cálidas del día. Sin embargo, se prevén ráfagas más intensas, alcanzando hasta 36 km/h, lo que podría generar un ambiente un poco más fresco en momentos puntuales.

Es importante destacar que no se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que las probabilidades de lluvia son nulas. Esto permitirá que los planes al aire libre se desarrollen sin contratiempos, ya sea para disfrutar de un paseo por el parque, una comida en la terraza o cualquier otra actividad que invite a disfrutar del buen tiempo.

En resumen, el tiempo en El Viso del Alcor para hoy se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con cielos despejados, temperaturas agradables y un viento que aportará frescura. Los ciudadanos pueden aprovechar al máximo este día soleado, recordando siempre cuidar su salud y bienestar bajo el sol.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-14T20:47:11.