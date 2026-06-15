El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, lunes 15 de junio

El día de hoy, 15 de junio de 2026, Utrera se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 21 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance su punto máximo alrededor de las 3 de la tarde, donde se prevé que llegue a los 32 grados, proporcionando un ambiente cálido y soleado.

La humedad relativa será alta durante la mañana, alcanzando un 98% a las 5 de la mañana, lo que podría generar una sensación de bochorno. Sin embargo, a medida que el día avance, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 40% por la tarde, lo que hará que el calor sea más llevadero. Es recomendable que los ciudadanos se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas más calurosas del día.

En cuanto al viento, se registrarán vientos del suroeste con velocidades que oscilarán entre los 8 y 25 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 40 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Este viento también podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre, especialmente en áreas abiertas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Las condiciones meteorológicas son ideales para disfrutar de eventos al aire libre, paseos por el campo o simplemente relajarse en los parques de la ciudad.

A medida que se acerque la noche, el cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 21:45. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 23 grados hacia la noche, lo que hará que la velada sea agradable y fresca.

En resumen, Utrera vivirá un día espléndido, con cielos despejados, temperaturas cálidas y vientos moderados. Es una oportunidad perfecta para disfrutar de la naturaleza y de las actividades al aire libre, así que no olviden aplicar protector solar y mantenerse hidratados.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-14T20:47:11.